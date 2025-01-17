Merkezefendi Belediyesi İki Transfer Yaptı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li Malik Newman ile Egemen Güven'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Napoli Basket takımında forma giyen 27 yaşındaki ABD'li oyuncuyla 2025 sezonu için sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Yalovaspor Basketbol'dan ayrılan 28 yaşındaki Egemen Güven ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.