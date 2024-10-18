Merkezefendi, Beşiktaş'ı Ağırlıyor

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BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk iki maçtan mağlubiyetle ayrılan Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Beşiktaş bu sezon ligde 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, tüm Denizlili basketbolseverleri maçta takımlarının yanında olmaya davet etti.