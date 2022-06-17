Merkezefendi'de Arca ve Altan imzayı attı - Son Dakika
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Merkezefendi'de Arca ve Altan imzayı attı

17.06.2022 10:23
Merkezefendi'de Arca ve Altan imzayı attı

ING Basketbol Süper Ligi'nde transfer çalışmalarının startını veren Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, daha önce anlaşma sağladığı Pınar Karşıyaka'nın geçen sezonu Bornova Belediyesi Karşıyaka'da geçiren guardı Arca Tülüoğlu'nun yanı sıra iç transferde Altan Erol'la sözleşme imzaladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde transfer çalışmalarının startını veren Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, daha önce anlaşma sağladığı Pınar Karşıyaka'nın geçen sezonu Bornova Belediyesi Karşıyaka'da geçiren guardı Arca Tülüoğlu'nun yanı sıra iç transferde Altan Erol'la sözleşme imzaladı. Geçen sezon TBL'de asist kralı olup ligin en değerli yerli oyuncusu seçilen 25 yaşındaki Arca, 12.7 sayı, 3.8 ribaund, 9.8 ortalamalarıyla mücadele etti. Son 3 sezondur Denizli temsilcisinde forma giyerek 1 yıllık sözleşme yenileyen Altan ise geçen yıl 1.8 sayı, 1.2 ribaund ortalamaları yakaladı.


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Pınar Karşıyakalı M'Baye, Anadolu Efes yolunda Pınar Karşıyakalı M'Baye, Anadolu Efes yolunda Pınar Karşıyaka'da 3 uzun listede Pınar Karşıyaka'da 3 uzun listede
Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Merkezefendi, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkezefendi'de Arca ve Altan imzayı attı - Son Dakika

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