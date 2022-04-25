Merkezefendi'de hesap vakti - Son Dakika
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Merkezefendi'de hesap vakti

25.04.2022 11:27
Merkezefendi'de hesap vakti

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu sıkıntısız bitirme fırsatını defalarca tepen Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, üst üste 6 mağlubiyetle son haftaya küme düşme korkusuyla girdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu sıkıntısız bitirme fırsatını defalarca tepen Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, üst üste 6 mağlubiyetle son haftaya küme düşme korkusuyla girdi. Özellikle evinde oynadığı son 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Merkezefendi, dün en önemli rakibi Aliağa Petkimspor'a 93-78 yenilince küme düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı. Ligde Petkim'le birlikte son hafta öncesi 8 galibiyeti bulunup 1 maçı eksik Semt77 Yalovaspor'un 1 galibiyet önünde olan Merkezefendi, Yalova maçlarını kazanamazsa kümede kalacak.

Yalova 2 maçta 1 galibiyet alırsa Merkezefendi'ye son hafta Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda yenmesi yetecek. Yalova 2'de 2 yapıp Merkezefendi son hafta kaybederse ligde kalışı için Petkim'in de yenilmesi gerekecek. Düşme korkusu yaşayan 3 takım da sezon sonunda 8'er veya 9'ar galibiyette olursa ise lige veda eden taraf Merkezefendi olacak. Üçlü averajda iki rakibinin de gerisinde olan Denizli temsilcisinin ikili averajı Yalova'dan kötü, Petkimspor'dan iyi durumda. Ligde kalması için yalnız Bahçeşehir karşısında alacağı sonuç yetmeyip rakiplerinin alacağı sonuçları da bekleyecek Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş, ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi.


- Denizli
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Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Petkim, Yalova, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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