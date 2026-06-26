Merkezefendi Basket Avrupa'daki rakibini 8 Temmuz'da öğrenecek - Son Dakika
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Merkezefendi Basket Avrupa'daki rakibini 8 Temmuz'da öğrenecek

Merkezefendi Basket Avrupa\'daki rakibini 8 Temmuz\'da öğrenecek
26.06.2026 10:06  Güncelleme: 10:07
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Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ön eleme turundaki rakibini 8 Temmuz'da İsviçre'de yapılacak kura çekiminde öğrenecek. Kulüp yönetimi, hem Türkiye liginde hem de Avrupa'da rekabetçi bir takım oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele etmeye hazırlanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ön eleme turundaki rakibini 8 Temmuz'da İsviçre'de gerçekleştirilecek kura çekiminde öğrenecek.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Avrupa arenasındaki ilk sınavına çıkmadan önce hazırlıklarını sürdürürken, kura çekimine kulüp adına Genel Menajer Evren Yenice ile Takım Menajeri Ömer Halat katılacak. Kulüp yönetimi hem Türkiye liginde hem de Avrupa kupalarında rekabetçi bir takım oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Avrupa kupalarında başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen yeşil-siyahlılar, ön eleme turunu geçerek organizasyonda yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Avrupa kupalarında yer almanın hem kulüp hem de Denizli için önemli bir değer olduğunu vurgulayan yönetim, taraftar desteğiyle başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Kura çekiminin ardından rakibini öğrenecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, hazırlık programını da eşleşmeye göre şekillendirecek. Denizli temsilcisi, Avrupa sahnesindeki yeni macerasında hem şehrini hem de Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Kulübün Asbaşkanı Veli Tefenlili, kamuoyunda merak edilen konularla ilgili değerlendirmelerde bulunarak herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti. Asbaşkan Veli Tefenlili, kulübün sadece bir basketbol takımı olmadığını, tüm Denizli'yi temsil ettiğini vurgulayarak, şehrin tüm dinamiklerini takıma destek vermeye davet etti. Tefenlili, "Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sadece bir ilçenin ya da belirli bir kesimin değil, tüm Denizli'nin takımıdır. Avrupa kupalarında ilimizi ve ülkemizi temsil edecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte iş dünyamızın, kurumlarımızın ve tüm Denizlililerin takımımıza sahip çıkmasını bekliyoruz. Birlik ve beraberlikle çok daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Hiçbir sorunumuz yok. Çok kısa sürede kamuoyuna güzel gelişmeleri aktaracağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Merkezefendi Basket Avrupa'daki rakibini 8 Temmuz'da öğrenecek - Son Dakika

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