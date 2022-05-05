Merkezefendi kurtuluş için galibiyet arıyor - Son Dakika
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Merkezefendi kurtuluş için galibiyet arıyor

05.05.2022 10:49
Merkezefendi kurtuluş için galibiyet arıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 6 yenilgiyle son haftaya düşme korkusuyla giren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yarın sezonun son ve en önemli maçında FIBA Europe Cup'ın şampiyonu Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 6 yenilgiyle son haftaya düşme korkusuyla giren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yarın sezonun son ve en önemli maçında FIBA Europe Cup'ın şampiyonu Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı diğer mücadelelerle aynı saatte, saat 19.30'da yapılacak. Ligde 29 maçta 8 galibiyeti bulunan Denizli ekibine ilk sezonunda lige tutunması için son maçta Bahçeşehir'i yenmesi yetecek. HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un daha önce matematiksel olarak küme düştüğü Süper Lig'de 7 galibiyeti bulunan Semt77 Yalovaspor da yarın aynı saatte Anadolu Efes'i yenemezse Merkezefendi kazanamasa bile kurtulacak. Merkezefendi yarın yenilmesi durumunda ise Yalova kazanırsa küme düşen taraf olacak. Ligde 17 galibiyetle Play-Off'u garantileyen Bahçeşehir ise puan tablosunda sıralama mücadelesi veriyor.


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Spor Toto Süper Lig, Merkezefendi, Bahçeşehir, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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