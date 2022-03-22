Merkezefendi'nin gözü Tofaş'ta - Son Dakika
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Merkezefendi'nin gözü Tofaş'ta

22.03.2022 14:23
Merkezefendi'nin gözü Tofaş'ta

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçta 3 galibiyetle çıkışa geçen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te başkan Veli Deveciler, deplasmanda aldıkları Galatasaray NEF galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçta 3 galibiyetle çıkışa geçen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te başkan Veli Deveciler, deplasmanda aldıkları Galatasaray NEF galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Planladıkları seviyeye geldiklerini belirten Başkan Deveciler, "İyi oynuyor ve kazanıyoruz. Cumartesi günü evimizde Tofaş karşılaşmasında da galibiyet alıp alt sıralarla bağımızı tamamen koparmak istiyoruz. Denizli halkı ve basketbolseverler bizi yalnız bırakmasın. Birlikte daha güçlüyüz. Bu maçı hep birlikte kazanalım" dedi.

"KAZANMAKTAN BAŞKA DÜŞÜNCEMİZ YOK"Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan karşılaşmada rakibine 20 sayı farkla yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Deveciler, "Sezon başında planladığımız noktaya geldik. Beşiktaş, Karşıyaka ve Galatasaray gibi zor rakipleri mağlup ederek güven kazandık. Bu hafta da kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Denizli'de taraftarımızın da desteğiyle daha iyi oynuyoruz. Tofaş maçını da dolu tribünler önünde oynamak istiyoruz. Takımımızı destekleyelim ve her geçen gün büyüyen bu sevgiyi, basketbol heyecanını birlikte paylaşalım" diye konuştu.


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Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Galatasaray, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Merkezefendi'nin gözü Tofaş'ta - Son Dakika


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