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Merkezefendi'nin konuğu Beşiktaş - Son Dakika

Merkezefendi'nin konuğu Beşiktaş

12.02.2022 10:58
Merkezefendi'nin konuğu Beşiktaş

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ne 92-83 yenilerek art arda 5'inci mağlubiyetini alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın evinde Beşiktaş Icrypex ile karşılaşacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ne 92-83 yenilerek art arda 5'inci mağlubiyetini alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın evinde Beşiktaş Icrypex ile karşılaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak 21'inci hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak. Ligde 24 puanla 14'üncü sırada yer alan Denizli temsilcisi, 29 puanı bulunan 9'uncu basamaktaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor. İlk yarıda İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş 74-62 kazanmıştı.


- İzmir
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Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Beşiktaş, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Merkezefendi'nin konuğu Beşiktaş - Son Dakika Spor


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