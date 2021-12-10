Merkezefendi'ye miniklerden moral

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda düşme hattında yer alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Büyükçekmece'yle deplasmanda oynayacağı maç öncesi öğrencilerle buluştu. Denizli temsilcisi Pusulam Koleji Spor Salonu'nda yaptığı antrenman sonrası küçük öğrencilerle bir araya geldi. Yıldız basketbolcular buluşmada keyifli anlar yaşarken, öğrenciler de unutulmaz bir gün yaşadı. Sadece maçlarda gördükleri basketbolcularla uzun uzun sohbet eden öğrenciler, sık sık fotoğraf çektirirken, imza almayı da ihmal etmediler.

Minik öğrencilerin yoğun sevgi gösterisi karşısında oldukça şaşkına dönen basketbolcular zorlu maç öncesi moral bulurken, Genel Menajer Evren Yenice, "Antrenman sonrası küçük dostlarımızla bir araya geldik. Açıkçası bizim açımızdan çok iyi oldu. Stresli ve zorlu maçlar oynuyoruz. Burada biraz olsun, sosyalleşme adına güzel bir etkinlik oldu diyebilirim. Hafta sonunda Büyükçekmece ile oynayacağız. O maçı kazanıp minik dostlarımıza armağan etmek istiyoruz" dedi.

- Denizli