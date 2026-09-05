Merrell İstanbul Ultra\'da 60K\'da Söylemez ve Berikol şampiyon oldu

Türkiye'nin en büyük patika koşusu Merrell İstanbul Ultra yapıldı.

SPX ile Uzunetap işbirliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen organizasyon, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda start aldı ve aynı yerde sona erdi. Yarışta yaklaşık 4 bin 500 sporcu, 5K, 15K, 30K ve 60K parkurlarında mücadele etti.

Organizasyonun 5K parkurunda erkeklerde Fedaaeldin Hassan, kadınlarda Meltem Yılmaz birinci oldu. 15K parkurunda erkeklerde Halil Yaşın, kadınlarda Tuğba Yenigün birinciliğe ulaştı.

30K parkurunda erkeklerde Roger Comellas Espelt, kadınlarda Elif Gökçe Avcı Ataman ilk sırada yer aldı. 60K parkurunda ise erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda Songül Berikol ilk sıranın sahibi oldu.

AASK sporcuları, organizasyonda yer aldı

Anadolu Ajansı Spor Kulübünden (AASK) 11 sporcu, yarışta farklı kategorilerde mücadele etti.

AASK adına AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, organizasyonun 30K parkurunda yarıştı. Muhabir Ekrem Biçeroğlu da 15K parkurunda start aldı.

AA İstanbul Fotoğraf Haberi Müdür Yardımcısı Ali Atmaca, başmuhabirler Zerrar Cengiz ve Ayşe Humeyra Atılgan, kıdemli muhabirler Handan Kazancı ve Firdevs Yüksel, yardımcı muhabirler Elif Tuğtekin İnan ve Hazel Belkıs Belge ile idari personeller Emre Kürşat Kara ve Bekir Ümit Uğurlukan 5K parkurunda mücadele etti.

Yarışın ardından açıklamada bulunan Yusuf Özhan, "Anadolu Ajansı Spor Kulübü olarak bugün 11 arkadaşımızla farklı parkurlarda yer aldık. Hepimiz için güzel, keyifli ve aynı zamanda zorlayıcı bir yarış oldu. Birlikte spor yapmak, aynı heyecanı paylaşmak ve bu atmosferin parçası olmak bizim için çok değerliydi. Katılan tüm sporcuları ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Atmaca da organizasyonun önemine değinerek, "Bu organizasyonlarla aramızdaki iletişim güçleniyor. Bunun yanında spor yaparak daha sağlıklı hale geliyoruz. Bu organizasyonda 5K, 15K ve 30K parkurlarında yarıştık. Bu vesileyle bütün Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcularını tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.