Merrell İstanbul Ultra'da 60K'da Söylemez ve Berikol şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merrell İstanbul Ultra'da 60K'da Söylemez ve Berikol şampiyon oldu

Merrell İstanbul Ultra\'da 60K\'da Söylemez ve Berikol şampiyon oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en büyük patika koşusu Merrell İstanbul Ultra, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda düzenlendi ve yaklaşık 4 bin 500 sporcu farklı parkurlarda yarıştı. Anadolu Ajansı Spor Kulübü'nden 11 sporcu da organizasyonda yer aldı; 60K erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda Songül Berikol birinciliği elde etti.

Türkiye'nin en büyük patika koşusu Merrell İstanbul Ultra yapıldı.

SPX ile Uzunetap işbirliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen organizasyon, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda start aldı ve aynı yerde sona erdi. Yarışta yaklaşık 4 bin 500 sporcu, 5K, 15K, 30K ve 60K parkurlarında mücadele etti.

Organizasyonun 5K parkurunda erkeklerde Fedaaeldin Hassan, kadınlarda Meltem Yılmaz birinci oldu. 15K parkurunda erkeklerde Halil Yaşın, kadınlarda Tuğba Yenigün birinciliğe ulaştı.

30K parkurunda erkeklerde Roger Comellas Espelt, kadınlarda Elif Gökçe Avcı Ataman ilk sırada yer aldı. 60K parkurunda ise erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda Songül Berikol ilk sıranın sahibi oldu.

AASK sporcuları, organizasyonda yer aldı

Anadolu Ajansı Spor Kulübünden (AASK) 11 sporcu, yarışta farklı kategorilerde mücadele etti.

AASK adına AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, organizasyonun 30K parkurunda yarıştı. Muhabir Ekrem Biçeroğlu da 15K parkurunda start aldı.

AA İstanbul Fotoğraf Haberi Müdür Yardımcısı Ali Atmaca, başmuhabirler Zerrar Cengiz ve Ayşe Humeyra Atılgan, kıdemli muhabirler Handan Kazancı ve Firdevs Yüksel, yardımcı muhabirler Elif Tuğtekin İnan ve Hazel Belkıs Belge ile idari personeller Emre Kürşat Kara ve Bekir Ümit Uğurlukan 5K parkurunda mücadele etti.

Yarışın ardından açıklamada bulunan Yusuf Özhan, "Anadolu Ajansı Spor Kulübü olarak bugün 11 arkadaşımızla farklı parkurlarda yer aldık. Hepimiz için güzel, keyifli ve aynı zamanda zorlayıcı bir yarış oldu. Birlikte spor yapmak, aynı heyecanı paylaşmak ve bu atmosferin parçası olmak bizim için çok değerliydi. Katılan tüm sporcuları ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Atmaca da organizasyonun önemine değinerek, "Bu organizasyonlarla aramızdaki iletişim güçleniyor. Bunun yanında spor yaparak daha sağlıklı hale geliyoruz. Bu organizasyonda 5K, 15K ve 30K parkurlarında yarıştık. Bu vesileyle bütün Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcularını tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Etkinlikler, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merrell İstanbul Ultra'da 60K'da Söylemez ve Berikol şampiyon oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ekokırım suçu yürürlükte Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte
Galatasaray’ın suç duyurusunda bulunduğu Ahmet Çakar’dan zehir zemberek sözler Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunduğu Ahmet Çakar'dan zehir zemberek sözler
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava

17:23
Silivri’de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
17:23
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu İspanya Arda’yı konuşuyor
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor
16:45
Dolmabahçe’de futbol zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
16:16
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
16:06
Ortaya çıkan tablo Bahçeli’yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
15:14
Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu
Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 17:41:24. #7.13#
SON DAKİKA: Merrell İstanbul Ultra'da 60K'da Söylemez ve Berikol şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement