Mersin Bozyazı\'da Plaj Voleybolu Turnuvası Tamamlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 3'üncü kez düzenlenen plaj voleybolu turnuvası tamamlandı.
Bozyazı Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonunda 3 Ağustos'ta başlayan turnuvaya 20 takım katıldı.
Müsabakalar sonunda düzenlenen törende, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.
Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, maçların zevkli geçtiğini belirterek, mücadele eden sporcuları kutladı.
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