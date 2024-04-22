Mersin Büyükşehir Belediyesi normal sezonu 3. sırada tamamladı

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Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Mersin Büyükşehir Belediyesi (MSK) normal sezonu 3. sırada tamamlarken, Süper Lig hedefi için play-off oynayacak.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 34. haftasında sahasında ağırladığı Çayırova Belediyesi'ni 79-67 yenen MSK, normal sezonu da galibiyetle bitirdi. MSK, Semt77 Yalovaspor ve Sigortam Net'in ardından 60 puanla ligi 3. sırada tamamladı. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon Semt77 Yalovaspor'un şampiyonluğu ile sonuçlandı. Ligde normal sezonu 2 ve 9. sıralar arasında tamamlayan takımlar ise play-off oynamaya hak kazandı. Eşleşmelerde iki galibiyete ulaşan ekipler yarı finale yükselecek.

Son maçın ardından değerlendirmede bulunan Başantrenör Can Sevim, "Normal sezonun özellikle ikinci yarısında çok iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bir mağlubiyet dışında, ikinci yarıdaki tüm maçlarımızı kazandık. Süper Lig'e çıkmak tek hedefimiz" dedi.

Play-off oynamaya hak kazan MSK ise çeyrek final ilk maçında, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler ile Edip Buran Spor Salonu'nda 27 Nisan'da saat 18.00'de karşılaşacak. - MERSİN