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Mersin Büyükşehir Belediyesi Personeli Arasında Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Personeli Arasında Futbol Turnuvası Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen '3. Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda çalışan personelin moral ve motivasyonu artırıldı. Turnuvada final maçını kazanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi şampiyon oldu. Turnuvaya 18 takım katıldı ve ilk üçe giren takımlara kupa ve madalya verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok da turnuvada yer aldı ve sporcuların aileleri de etkinliğe katıldı. Genel Sekreter Tok, turnuvanın amacının kaynaşma ve aidiyet duygusunu sağlamak olduğunu belirtti ve gelecek turnuvaların da devam edeceğini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Personeli Arasında Futbol Turnuvası Düzenlendi
22.01.2024 - 09:48,
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından; çalışan personelin moral ve motivasyonunun yükselmesi, dayanışma ile birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesi amacıyla '3. Birimler Arası Futbol Turnuvası' düzenlendi.

Macit Özcan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvada final maçı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi personeli arasında gerçekleşti. Maçı kazanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi turnuvanın şampiyonu olurken ilk üçe giren takımlara kupa ve madalya verildi.

18 takım yer aldı

18 takımın yer aldığı turnuvada maçlar; çeyrek final, yarı final ve final şeklinde gerçekleşti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı birinci, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ikinci, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı takımı ise üçüncü oldu. Final maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok da Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi takımında yer aldı. Turnuvaya takımlarda yer alan sporcuların aileleri de katıldı.

"Amacımız, kaynaşmayı ve aidiyet duygusunu sağlamak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, maç sonunda yaptığı değerlendirmede; "Tüm birimler arasında kaynaşmayı, aidiyet duygusunu ve bir arada olmayı, çalışmanın yanında eğlenmeyi de gerçekleştirmek için birimler arası futbol turnuvasının üçüncüsünü düzenledik. Toplamda 18 takım katıldı. 18 takım arasından daha sonra 8 takım bir üst tura yükseldi. Final maçı da Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı arasında düzenlendi. Amaç yenmek değildi. Çalışanlarımızın büyük bir çoğunluğu aileleriyle beraber geldiler. Amaç onlara keyifli anlar yaşatmak. Keyifli anlar yaşadıklarını düşünüyoruz" dedi. Turnuvaların süreceğini kaydeden Tok, "Yine ikinci dönem Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in başkanlığında bundan sonraki turnuvalara devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA
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