Mersin Büyükşehir Belediyesi, play-off finalinin ilk maçında Sigortam Net'i mağlup etti - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, play-off finalinin ilk maçında Sigortam Net'i mağlup etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, play-off finalinin ilk maçında Sigortam Net\'i mağlup etti

Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinin ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, deplasmanda Sigortam Net'i farklı skorla yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

25.05.2024 13:09  Güncelleme: 13:13
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Türkiye Basketbol Ligi (TBL) play-off final serisinin ilk maçında Sigortam Net'i deplasmanda farklı skorla mağlup eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK), şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off'a kalan Mersin temsilcisi, çeyrek final maçlarında Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i, yarı final maçlarında ise Gaziantep Basketbol'u zorlu mücadelenin ardından geçerek finale yükseldi. Play-off finalinin ilk maçında ise Sigortam Net ile deplasmanda karşılaşan MSK, rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek mücadeleyi 86-66'lık skorla kazandı. Bu sonuçla seride 1-0 öne geçerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan MSK, serinin ikinci maçını BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde yarın saat 20.00'de oynanacak.

"Mersin'de bu işi bitirip şampiyon olmak istiyoruz"

MSK'nın Teknik Sorumlusu Can Sevim, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet alarak, seride 1-0 öne geçmeyi başardıklarını ifade etti. Serin ikinci maçını da deplasmanda oynayacaklarını belirten Sevim, "Onu da kazanıp Mersin'e dönmek istiyoruz. Mersin'de bu işi bitirip şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin Büyükşehir Belediyesi, play-off finalinin ilk maçında Sigortam Net'i mağlup etti - Son Dakika

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