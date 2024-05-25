Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam.net'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçti - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam.net'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam.net\'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda Sigortam.net'i 86-66 mağlup etti. Mersin ekibi, üç galibiyete ulaşan takımın Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği seride 1-0 öne geçti. İlk periyodu 20-12 önde tamamlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, soyunma odasına da 38-28 önde gitti. Konuk ekip, üstünlüğünü koruyarak üçüncü çeyreği 65-53 önde tamamladığı maçtan 86-66 galip ayrıldı. Serinin ikinci maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de yine BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak.

25.05.2024 00:01
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi deplasmanda Sigortam.net'i 86-66 mağlup etti.

Üç galibiyete ulaşan takımın, Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği seride Mersin ekibi 1-0 öne geçti.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-12 üstün tamamlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, soyunma odasına da 38-28 önde gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan konuk ekip, üçüncü çeyreğini 65-53 önde geçtiği karşılaşmadan 86-66 galip ayrıldı.

Serinin ikinci maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de yine BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam.net'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçti - Son Dakika
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