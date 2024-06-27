Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, yeni sezonda başarı hedefliyor

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK), yeni başarılara imza atmak istiyor.

Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi play-off'ta şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen MSK, 15 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda iyi bir takım kurmayı planlayan MSK, yoluna Başantrenör Can Sevim ile devam edecek. Maçlarını Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynayacak sarı-siyahlı ekip, yeni sezonda da taraftar desteğini görmek istiyor.

"Süper Lig'e çıkmak kolay değildi ama adım adım zirveye ulaştık"

Kulüp Başkanı Berkay Üstündağ, kulübün kuruluşunda öncü olan Başkan Seçer'e teşekkürlerini ileterek, "Bu, başkanımız olmadan başarabileceğimiz bir iş değildi. Hedefimiz en baştan beri üst lige çıkmaktı. Fakat bazı aksaklıklara rağmen şampiyon olma başarısını elde ettik. Bu şehrin basketbol takımı en son 10 yıl önce Süper Lig'deydi. Süper Lig'e çıkmak kolay değildi ama adım adım zirveye ulaştık" dedi.

Yeni sezonda mücadele edecekleri Süper Lig'in çok daha ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Üstündağ, "Bizim hedefimiz yukarılarda. Bu ligde de şampiyon olmak ve takımı Avrupa'ya götürmek istiyoruz. Çünkü Mersin'in basketbol kitlesi bunu hak ediyor. Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladık. Karşılaşacağımız rakiplerin gücünü biliyoruz. Ama Mersin'in gerçek gücünü bu kulvarda da göstereceğiz" diye konuştu.

"İzlerken keyif alacakları oyuncularımız olacak"

Sezonun 15 Ağustos'ta başlayacağını belirten Üstündağ, takımı Süper Lig'e çıkartan Can Sevim ile yollarına devam edeceklerini ifade etti. Transfer konusunda ulaştıkları isimler olduğunu dile getiren Üstündağ, "Taraftarımızı mutlu edecek, izlerken keyif alacakları oyuncularımız olacak. Can hocamızla beraber Süper Lig'de de başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Yeni sezondaki maçların Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacağını vurgulayan Üstündağ, "Büyük bir salon ama inanıyorum ki Mersin halkı orayı da dolduracaktır. Nasıl geçen sene üst lige çıkmamızdaki en büyük pay onlardaysa, bu sene de maç kazanmamızdaki en büyük pay yine onlarda olacak. Servet Tazegül'de, şehrimize gelecek büyük takımlar karşısında galibiyet alırken, taraftarımızın da buna şahit olması bizi mutlu eder. Mersin'in şans eseri çıkmış bir takım olmadığını, orada bütün takımlarla dişe diş mücadele edeceğini tüm taraftarımıza göstermek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN