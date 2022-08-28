Büyük Zaferi yüzme şenliği ile kutladılar - Son Dakika
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Büyük Zaferi yüzme şenliği ile kutladılar

28.08.2022 10:07
Büyük Zaferi yüzme şenliği ile kutladılar

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen yüzme şenliklerinde küçük yüzücüler başarı için kulaç attı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen yüzme şenliklerinde küçük yüzücüler başarı için kulaç attı.

Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla hafta geneline yaydığı etkinliklerle, bu büyük zaferi kentin her köşesinde kutluyor. Bu çerçevede, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde Macit Özcan Spor Tesislerinde gerçekleştirilen yüzme şenliğine, 7 kulüpten 165 küçük sporcu katıldı. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği şenlikte katılımcıların tamamı madalya almaya hak kazanırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sporcu ve ailelerine cupcake ve dondurma ikramında bulundu.

50 metre kelebek, 50 metre kurbağalama, 100 metre serbest, 50 metre board ayak, 100 metre kurbağalama, 50 metre serbest paletli dallarında gerçekleşen yüzme şenliğine, küçük yaş kategorisinden 165 sporcu katıldı.

"Yarış değil, şenlik formatında bir etkinlik düzenledik"

Anne-babaların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlik hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, şenliğin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirdikleri spor etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.

Gökayaz, "Yüzme branşında faaliyet gösteren kulüplerimizle birlikte güzel bir etkinlik yaptık. 7 kulübümüz bize destek verdi ve 165 sporcumuz katıldı. Yarış formatında değil, şenlik formatında bir yüzme şenliği düzenledik" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, Spor, Son Dakika

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