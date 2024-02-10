Mersin Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Koleji Novotel'i 94-66 mağlup etti - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Koleji Novotel'i 94-66 mağlup etti

Mersin Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Koleji Novotel\'i 94-66 mağlup etti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Koleji Novotel'i 94-66 mağlup etti. Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-21 önde bitiren Mersin Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 56-33 üstünlükle gitti. Müsabakanın üçüncü periyodunu da 76-47 önde kapatan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 94-66 galibiyetle ayrıldı.

10.02.2024 19:17
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Koleji Novotel'i 94-66 mağlup etti.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-21 önde bitiren Mersin Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 56-33 üstünlükle gitti.

Müsabakanın üçüncü periyodunu da 76-47 önde kapatan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 94-66 galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA

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