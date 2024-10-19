Mersin'de '3. Birimler Arası Futbol Turnuvası' Başladı - Son Dakika
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Mersin'de '3. Birimler Arası Futbol Turnuvası' Başladı

Mersin\'de \'3. Birimler Arası Futbol Turnuvası\' Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Birimler Arası Futbol Turnuvası, personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla başladı. Turnuvada 18 takım mücadele edecek ve maçlar tek devreli lig usulü oynanacak.

19.10.2024 11:31  Güncelleme: 11:34
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen '3. Birimler Arası Futbol Turnuvası' başladı. Personelin moral ve motivasyonunu artırmak, birimler arası kaynaşmayı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen turnuvada bu yıl 18 takım mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası başladı. Personelin motivasyonunu artırmak, birimler arası kaynaşmayı sağlamak, birlik ve beraberlik duygularının artırılması amacıyla düzenlenen turnuvada Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğü'nden takımlar ilk maçlarını gerçekleştirdi. Turnuvanın ilk maçı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok'un katılımıyla Macit Özcan Spor Tesisleri'nde yapıldı. Toplam 18 takımın mücadele edeceği turnuvada, maçlar tek devreli lig usulü yapılacak. A ve B Grubu'ndan oluşan takımlarda, her grupta ilk 4'e girenler bir üst tura çıkmaya hak kazanacak. Bir üst turda yapılacak çapraz eşleşme sonucunda 3.'lük ve 4.'lük maçları ile şampiyonluk maçı oynanacak. Son olarak Büyükşehir Belediyesi şampiyonu ile MESKİ şampiyon takımı final maçında karşı karşıya gelecek.

"Birbirleriyle kaynaşacakları ortama da ihtiyaçları var"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, "Takımlarda oynayan oyuncuların hepsi belediyemizin birimlerinde çalışan personelimiz, halkımıza hizmet eden insanlar. Çalışıyorlar, emek sarf ediyorlar, yoruluyorlar. Halka hizmet etmenin gururunu yaşıyorlar, ama onların aynı zamanda aileleriyle geçireceği, birbirleriyle kaynaşacakları ortama da ihtiyaçları var" dedi. Turnuvalarda daire başkanlarının da yer aldığını ifade eden Tok, "MESKİ Genel Müdürlüğümüz de kendi içinde bir turnuva düzenliyor. Sonunda onların şampiyonuyla, Büyükşehir Belediyesinin şampiyonu karşı karşıya gelecek. Personelimizin bu şekilde kaynaşması hepimizi mutlu ediyor. Ast üst olayı yok. Herkes kendi içinde güzel bir çalışma yapıyor" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin'de '3. Birimler Arası Futbol Turnuvası' Başladı - Son Dakika

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