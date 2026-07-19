Mersin'de 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika
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Mersin'de 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası başladı

Mersin\'de 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası başladı
19.07.2026 12:46  Güncelleme: 12:47
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9. Geleneksel Fındıkpınarı Futbol Turnuvası başladı. Açılış maçında Menteş Spor, Kuzucu Spor'u 4-2 yendi. Turnuva 12 takımla mahalleler arası dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen '30 Ağustos Zafer Kupası Geleneksel Fındıkpınarı Futbol Turnuvası' başladı. Açılış maçında Menteş Spor, Kuzucu Spor'u 4-2 mağlup etti.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde oynanan diğer karşılaşmalarda Çiftlik Spor, Bozön Spor'u 2-1, Akarca Spor ise Değirmençay Spor'u 1-0 yendi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, turnuvanın bu yıl 12 takımın katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, amaçlarının sporun birleştirici gücüyle mahalleler arasındaki dayanışmayı artırmak olduğunu söyledi. Eleme maçlarının ardından yarı final karşılaşmalarının Ayvagediği Sahasında oynanacağını ifade eden Gökayaz, Fındıkpınarı ve Ayvagediği turnuvalarının şampiyonlarının ise Koray Aydın Stadında Süper Kupa Finalinde karşı karşıya geleceğini kaydetti.

Turnuvaya katılan takım temsilcileri de organizasyonun birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak, genç futbolcuların kendilerini gösterme fırsatı bulduğunu ifade etti. Son iki yılın şampiyonu Menteş Spor'un Başkanı ve Teknik Direktörü Mustafa Demirtaş da organizasyondan dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin'de 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika

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