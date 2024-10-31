Mersin'de Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Mersin'de Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası Başladı

Mersin\'de Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası Başladı

Mersin'deki Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda ilk eleme müsabakaları tamamlandı, milli sporcular başarı gösterdi.

31.10.2024 22:16
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Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda ilk eleme müsabakaları tamamlandı.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca işbirliğiyle düzenlenen şampiyonanın ilk eleme müsabakaları, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapıldı.

Boccenin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde gerçekleşen organizasyonda, röle karışık kategorisinde erkek sporcular da ter döktü.

Basamak kategorisinde yarışan milli bocceci İnci Ece Öztürk, çeyrek final müsabakalarını ilk sırada tamamladı. Yarı finale yükselmeye hak kazanan İnci Ece, madalyayı garantiledi.

Milli sporcular İnci Ece ve Mehmet Can Yakın, takım halinde mücadele ettikleri röle karışık klasmanında yarı finale yükselerek madalya alma hakkı elde etti.

Şampiyonada yarın ikinci eleme müsabakaları gerçekleştirilecek.

İnci Ece Öztürk, Buket Öztürk, Emine Dursun, Beyza Tatarlı, Mine Türker ve Mehmet Can Yakın'dan oluşan Bocce Milli Takımı, elemelerde performans sergilemeye devam edecek.

Şampiyona, 2 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA

Milli Takım, Etkinlikler, Ece Öztürk, mersin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin'de Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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