Mersin\'de Bahar Spor Şenliğine yoğun ilgi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 12:18  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesinin sahilde düzenlediği 'Bahar Spor Şenliği', pilatesten pickleballa uzanan etkinliklerle her yaştan vatandaşı sporla buluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Sports Event Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen 'Bahar Spor Şenliği', 7'den 77'ye her yaştan vatandaşı sporla buluşturdu. Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, pilates, çim tenisi, pickleball ve retro basketbol gibi birçok spor dalı gün boyu vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Panayır Cafe yanında sahilde düzenlenen etkinlik, akşam saatlerine kadar devam etti.

"7'den 77'ye tüm vatandaşlarımız katılabilir"

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Spor Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünde Spor Organizasyonları Koordinatörü Kubilay Yorulmaz, havaların ısınmasıyla birlikte açık hava spor etkinliklerine başladıklarını belirterek, Mersin'in spor kenti kimliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Gün boyunca birçok farklı spor etkinliğinin gerçekleştirildiğini ifade eden Yorulmaz, "Spor kenti Mersin'imizde havanın da ısınmasıyla beraber açık hava spor etkinliklerimize başlamış olduk. Güzel bir bahar havasında güne mat pilatesiyle başladık. Gün boyunca da Büyük Cenga, Shoot 90, retro basketbol, pickleball ve çim tenisi gibi branşlarda etkinliklerimiz oldu" dedi.

Sağlıklı yaşamın bir parçası olan sporu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Yorulmaz, "Tüm vatandaşlarımızın düzenli bir şekilde spor yapmasını sağlamak ve bu konuda teşvik etmek en önemli amacımız" ifadelerini kullandı.

"Kadınların ve çocukların spora katılımı önceliğimiz"

Mersin Sports Event Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve pilates-yoga eğitmeni Gözde Sancar ise etkinliğin özellikle kadınların ve çocukların spora katılımını artırmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Pilatesin omurga sağlığı açısından önemli bir egzersiz sistemi olduğunu vurgulayan Sancar, "Kulübümüzün yarısını biz kadınlar oluşturuyoruz. Kadınların ve çocukların spora katılımı, hayatta kendi güçlerini fark etmeleri en büyük önceliğimiz. Bugün burada o gücü birlikte hissetmek için vardık. Pilates aslında bir omurga sağlığı egzersiz sistemi. Daha sağlam ve güçlü bir omurga için her yaş grubuna hitap eden bir egzersiz sistemi" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 12:45:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.