Mersin\'de \'Dünya Kadınlar Günü\' kapsamında tenis turnuvası başladı

Spor

Mersin'de 'Dünya Kadınlar Günü' kapsamında düzenlenen tenis turnuvası başladı.

Mersin Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübünce Mersin Tenis Kortu'nda organize edilen turnuvaya 14 kategoriden 350 sporcu katıldı.

Turnuvanın açılışında Vali Ali Hamza Pehlivan ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş tenis oynadı. Düzenlenen mini konserin ardından konuşan Vali Pehlivan, sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı. Pehlivan, "Gün içinde aile ziyaretleri yaptık. Eğitim kurslarımıza devam eden kadın kardeşlerimizle bir araya geldik. Sadece bugün değil, 365 gün kadınlarımızın yanında olduğumuzu, devletimizin bütün birimleri ve imkanlarıyla kadınların ekonomik ve sosyal hayatta her geçen gün çok daha etkin bir şekilde var olmasıyla ilgili çalışmalar içerisinde bulunduğumuzu bugün vesilesiyle bir kere daha ifade etmiş olduk" dedi.

"Kadına hürmet ve kadına saygı esastır"

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olarak sahip olunan milli ve manevi değerlerin önemine dikkat çeken Pehlivan, "Devlet geleneği, millet geleneği, medeniyet değerleri bağlamında kadına hürmet ve kadına saygı esastır. Aslında kadınla erkek arasında bir ayrımcılık cümlesi dahi yoktur" diye konuştu.

Türkiye'deki istihdamda kadınların oranına değinen Pehlivan, "Kadınlarımız her alanda başarılı şekilde hizmetler ve eserler ortaya koymaya devam etmektedir. Akla gelebilecek bütün alan ve sektörlerde eğitiminden üretimine, sanayiden teknolojiye, sanattan edebiyata kadar kadınlarımız her alanda vardır. Kadınlarımızın başarılı olduğu alanlardan biri de spordur. Bugün tenis vesilesiyle bir araya geldik ve bir turnuvanın açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Lisanslı sporcu sayımız 200 binin üzerine çıkmış durumda"

Mersin'deki altyapı ve tesislerinden de bahseden Pehlivan, şöyle devam etti:

"Mersin'de çok güzel bir altyapımız var. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ait çok güzel tesislerimiz var. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın uluslararası nitelikte tesisleri var. Bunlar arasında tenis sporu yapabileceğimiz tesisler de çok güzel. Sporcularımız bu tesisleri ne kadar fazla kullanır, faydalanırsa arkadan yeni sporcular gelecek ve biz de, 'iyi ki bu tesislerimiz var, bunlara yenilerini ekleyelim' diyeceğiz. Bugün itibariyle Gençlik ve Spora tahsis edilen tesis ve yapı sayımız yurtlarımız da dahil 80. Yerel yönetimleri ve özelleri de kattığımız zaman 100'ün üzerinde tesisimiz var. Lisanslı sporcu sayımız bütün branşlarda toplamda 200 binin üzerine çıkmış durumda. Kadın sporcularımızın da yeri gerçekten önemli ve oran olarak da hemen hemen erkekler ile aynı nispette ve tenis branşı da bunlardan birisi."

"Hedefimiz dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Federasyon olarak hedeflerinin dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek olduğunu belirten Durmuş, "Dünyanın en iyi sporcusunu da yetiştireceğimize inanan bir federasyonuz. Her projemizde bu anlayışla çalışırken, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gençlerimizin, çocuklarımızın tenise erişimini sağlayabilmek için yerel yönetimlerimizi çok önemsiyoruz. Aslında tenis çok güzel bir branş, kişisel gelişime, çocuklarımıza, kadınlarımıza, ailelere birlikte olmanın keyfini yaşatan bir branş" şeklinde konuştu. - MERSİN