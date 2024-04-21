Mersin\'de Dünya Paratriatlon Kupası Tamamlandı

Spor

Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Paratriatlon Kupası tamamlandı.

Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle, Mersin'in Yenişehir Belediyesi ev sahipliğindeki organizasyonda sporcular çeşitli kategorilerde mücadele etti.

Organizasyonda milli paratriatloncu Uğurcan Özer parkurları 58 dakika 49 saniyede tamamlayarak, PTS5 kategorisinde şampiyonluk elde etti.

Ulusal yaş grupları yarışlarının da düzenlendiği organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ödül töreninde, triatlon sporuna kentte ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Kentin spor şehri olduğunu dile getiren Pehlivan, "Mersin'de ulusal, uluslararası düzeyde yarışlar yapıldıkça spor kenti olmamızı pekiştiriyoruz. Tesislerimiz daha da değer kazanıyor. Bundan memnunuz. Sporun her branşını destekleme gayemizi bundan sonra da sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de ilçede önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, yarışlara katkı sunanlara teşekkür etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da bugün Türk sporcusunun bu etkinlikte olimpiyatları garantilediğini kaydetti.

Dereceye giren sporcular şunlar:

PTWC Erkekler

1. Ahmed Andaloussi

2. Joshua Landmann

3. Jose Cristobal Ramos Jimenez

PTS2 Erkekler

1. Stephane Bahier

2. Vaslii Egorov

3. Glen Jarvis

PTS3 Erkekler

1. Viktor Chebotarev

2. Henry Urand

3. Diego Lardon Ferrer

PTS4 Erkekler

1. Michael Taylor

2. Antoine Lamarche Poulain

3. Finley Jakes

PTS5 Erkekler

1.Uğurcan Özer

2. David Bryant

3. Jairo Ruiz Lopez

PTVI Erkekler

1. Donnacha Mc Carthy

2.Lukasz Wietecki

3. Oscar Kelly

PTWC Kadınlar

1. Melissa Nicholls

2. Mona Francis

PTS2 Kadınlar

1.Veronica Yoko

2. Rakel Mateo Uriarte

PTS3 Kadınlar

1. Anna Plotnikova

PTS4 Kadınlar

1. Megan Richter

2. Elke Van Engelen

3. Mami Tani

PTS5 Kadınlar

1. Andrea Miguelez Ranz

2. Emilie Gral

3. Monika Belczewska

PTVI Kadınlar

1. Francesca Tarantello

2. Annouck Curzillat

3. Kseniia Vybornykh