Mersin\'de Dünya Paratriatlon Kupası Tamamlandı

Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Paratriatlon Kupası tamamlandı.
Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle, Mersin'in Yenişehir Belediyesi ev sahipliğindeki organizasyonda sporcular çeşitli kategorilerde mücadele etti.
Organizasyonda milli paratriatloncu Uğurcan Özer parkurları 58 dakika 49 saniyede tamamlayarak, PTS5 kategorisinde şampiyonluk elde etti.
Ulusal yaş grupları yarışlarının da düzenlendiği organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ödül töreninde, triatlon sporuna kentte ilginin her geçen gün arttığını söyledi.
Kentin spor şehri olduğunu dile getiren Pehlivan, "Mersin'de ulusal, uluslararası düzeyde yarışlar yapıldıkça spor kenti olmamızı pekiştiriyoruz. Tesislerimiz daha da değer kazanıyor. Bundan memnunuz. Sporun her branşını destekleme gayemizi bundan sonra da sürdüreceğiz." diye konuştu.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de ilçede önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, yarışlara katkı sunanlara teşekkür etti.
Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da bugün Türk sporcusunun bu etkinlikte olimpiyatları garantilediğini kaydetti.
Dereceye giren sporcular şunlar:
PTWC Erkekler
1. Ahmed Andaloussi
2. Joshua Landmann
3. Jose Cristobal Ramos Jimenez
PTS2 Erkekler
1. Stephane Bahier
2. Vaslii Egorov
3. Glen Jarvis
PTS3 Erkekler
1. Viktor Chebotarev
2. Henry Urand
3. Diego Lardon Ferrer
PTS4 Erkekler
1. Michael Taylor
2. Antoine Lamarche Poulain
3. Finley Jakes
PTS5 Erkekler
1.Uğurcan Özer
2. David Bryant
3. Jairo Ruiz Lopez
PTVI Erkekler
1. Donnacha Mc Carthy
2.Lukasz Wietecki
3. Oscar Kelly
PTWC Kadınlar
1. Melissa Nicholls
2. Mona Francis
PTS2 Kadınlar
1.Veronica Yoko
2. Rakel Mateo Uriarte
PTS3 Kadınlar
1. Anna Plotnikova
PTS4 Kadınlar
1. Megan Richter
2. Elke Van Engelen
3. Mami Tani
PTS5 Kadınlar
1. Andrea Miguelez Ranz
2. Emilie Gral
3. Monika Belczewska
PTVI Kadınlar
1. Francesca Tarantello
2. Annouck Curzillat
3. Kseniia Vybornykh
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Mersin'de düzenlenen 5. Yenişehir Triatlonu'nun ikinci gününde yapılan Dünya Paratriatlon Kupası'nda milli paratriatlet Uğurcan Özer, PTS 5 kategorisinde altın madalya kazandı ve olimpiyatlara katılma hakkı kazanan ilk Türk sporcu oldu.
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