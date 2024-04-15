Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Gençler Triatlon Kupası yarışları, 20-21 Nisan'da Mersin'in Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilecek.
Belediyenin açıklamasına göre, kentte Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle 20-21 Nisan'da Dünya Paratriatlon Kupası, Avrupa Gençler Triatlon Kupası ve ulusal yarışlar yapılacak.
Yarışlara 29 ülkeden 140'ı yabancı toplam 380 sporcu katılacak.
Dünya Paratriatlon Kupası'nda mücadele eden sporcular, Paris Olimpiyatları'na katılabilmek için Yenişehir'deki yarışlarda puan toplayacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, iki organizasyonun Mersin'de düzenlenmesinin kentin tanıtımı açısında önemli olduğunu belirtti.
Böylesine büyük yarışları Yenişehir ilçesinde düzenlenmesinden dolayı gurur duyduklarını aktaran Özyiğit, şunları kaydetti:
"Dünya'nın dört bir yanından sporcuları Mersin'de ağırlayacağız. Geçtiğimiz yıllarda muhteşem organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle gösterdiğimiz bu büyük başarı Dünya Paratriatlon Kupası'nı kentimize taşıdı. Bu yarışlar çocuklarımıza ve gençlerimize ilham oluyor. Mersinli minik triatletlerimiz var. İnanıyorum ki gelecekte ülkemizi temsil edecek ve önemli başarılara imza atacaklar."
Son Dakika › Spor › Mersin'de Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Gençler Triatlon Kupası düzenlenecek - Son Dakika
Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili, 'Çok kolay bir pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.
Bafra Kuş Cenneti'nde, Turizm Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini göstermek ve bisiklet turizmini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Samsun Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok bisiklet tutkunu etkinliğe katıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde görevli polis memuru Ercan Dursun, görevi başında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dursun için Bafra Bölge Trafik istasyon Amirliği bahçesinde tören düzenlendi. 13 yıllık polis memuru olan Dursun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimini eleştirerek, 'Belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz' dedi. Kılıç, iyi oynadıkları bir maçı kazanamadıklarını ve VAR hakemine olan güvenini kaybettiğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?