Mersin'de Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası Başlıyor - Son Dakika
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Mersin'de Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası Başlıyor

Mersin\'de Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası Başlıyor

Mersin'de düzenlenecek olan Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası yarın başlıyor. Toplam 380 sporcu mücadele edecek olan organizasyonda sporcular, Paris Olimpiyatları'na katılabilmek için puan toplayacaklar.

19.04.2024 13:31  Güncelleme: 13:59
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Mersin'de 20-21 Nisan'da gerçekleştirilecek Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası yarın başlayacak.

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ile Mersin Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Dünya Paratriatlon Kupası, Avrupa Triatlon Gençler Kupası ve ulusal yarışlarda 26 ülkeden 140'ı yabancı olmak üzere toplam 380 sporcu mücadele edecek.

Dünya Paratriatlon Kupası'nda mücadele edecek sporcular, Paris Olimpiyatları'na katılabilmek için puan toplayacak. Yarın başlayacak organizasyonda sporcular ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzecek. Parkuru tamamlayan atletler, değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre bisiklet sürecek. Etabı bitiren yarışmacılar, son olarak 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koşacak.

Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, düzenlenen lansmanda, Türkiye Triatlon Federasyonu olarak başarılı işlere imza attıklarını belirterek, Mersin Yenişehir'de de çok daha güzel ve başarılı işlere imza atacaklarını söyledi. Bu konuda Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve ekibinin katkısının büyük olduğunu vurgulayan Baş, katılımcılara başarılar diledi.

Abdullah Özyiğit: "Sporcular mavi Akdeniz sularında yüzecek, palmiyeler gölgesinde bisiklet sürüp koşacak"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de 5 yıl önce başlattıkları organizasyonun hem kente renk kattığını, hem de kentin Avrupa'da ve dünyada tanınmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Organizasyonun önemine değinen Özyiğit, "Şu anda 26 ülkeden 140 yabancı sporcu olmak üzere toplam 380 atletin ter dökeceği organizasyonda, sporcular mavi Akdeniz sularında yüzecek, palmiyeler gölgesinde de bisiklet sürerek, koşacaklar" dedi.

Spora ve sanata katkı sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Özyiğit, şu anda 5'incisini gerçekleştirdikleri organizasyonun dünya finallerini kente getirmeyi arzu ettiklerini kaydetti. Özyiğit, ayrıca geçen hafta FIBA Kadınlar Euroleague Final Four'a ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, "Bir hafta içinde iki uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu duyuyoruz" diye konuştu.

Organizasyonda 26 ülkeden 70 sporcu mücadele edecek

Avrupa Triatlon Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Alicia Garcia, böyle bir organizasyonun gerçekleştirmenin zor olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Garcia, Dünya Paratriatlon Kupası'nda 26 ülkeden 70 sporcunun, Avrupa Triatlon Gençler Kupasında da 11 ülkeden 59 sporcunun mücadele edeceğini söyledi.

Worldtriatlon Paratriatlon Komitesi'nden Senior Manager Eric Angstadt ise sporcuların Paris Olimpiyatları'na puan toplayacaklarını belirterek, Dünya Paratriatlon Kupası ilk kez Mersin'de gerçekleştirildiğini ve sonra da 4 kupa daha olacağını kaydetti.

Uğurcan Özer: "Çok uzağa gitmeden, kendi ülkemizde yarışabiliyoruz"

Milli sporculardan Uğurcan Özer, Türkiye'yi paratriatlon branşında uluslararası yarışmalarda temsil ettiğini ifade ederek, dünya sıralamasında ilk 10 sporcu arasında yer aldığını söyledi. 2024 Paris Paralimpik Oyunları için mücadeleye devam edip kotayı almak istediklerini belirten Özer, şöyle devam etti:

"Burası bizim için çok önemli bir yarış. Bu yarışa yabancı değilim. Aynı zamanda en iyi dereceyi çıkarttığım bir yarış. 2021 yılından beri Mersin yarışı hem paratriatlon olsun, hem de normal triatlon olsun büyük bir önem arz etti. Bu yıl da uluslararası arenada olması bizim için çok büyük bir şans. Çünkü bu sefer çok uzağa gitmeden, kendi ülkemizde yarışabiliyoruz. Kendi topraklarımızı, kendi havamızı soluyup, bu motivasyonu sağlayabiliyoruz."

Tahir Erdemir: "Bayrağımızı çok daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz"

Milli sporculardan Tahir Erdemir de Mersin'de 2'nci kez yarışacağını ifade etti. Uluslararası yarışmada ilk kez yarışacağını belirten Erdemir, "Mersin parkurunu ben de çok seviyorum. Çok güzel hedeflerimiz var. Özellikle paratriatlon adına, ülkemiz adına bayrağımızı çok daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Çok güzel emekler verdik. İkimiz de bu yarışa hazırız. Güzel bir yarış olacak umarım, çok güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Yarış direktörü Caner Algün ise yarışmaların gerçekleştirileceği güzergah hakkında bilgi verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin'de Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası Başlıyor - Son Dakika

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