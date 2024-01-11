Mersin\'de düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası\'na 560 sporcu katılıyor

Mersin'de, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası'na 560 sporcu katılıyor.

Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen organizasyonda, havalı tüfek dalındaki yarışlarla başladı.

Gün sonunda ferdi kategorisinde büyük erkeklerde Mert Nalbant, büyük kadınlarda Esin Akgün, genç erkeklerde Ahmet Kenan Ergin ve genç kadınlarda Hatice Yel birinciliğe ulaştı.

Takımlar kategorisinde de genç erkeklerde Mersin Dikeç Olimpik Atıcılık Spor Kulübü, genç kadınlarda Kütahya Gençlik Merkezi ve Spor Kulübü altın madalya kazanarak kupanın sahibi oldu.

Dereye giren sporcu ve takımlara törenle ödülleri verildi.

Federasyon Asbaşkanı Akgün: "Avrupa Şampiyonası için milli takım sporcuları seçeceğiz"

TAF Asbaşkanı Kadri Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışlara 560 sporcunun katıldığı söyledi.

Yarışlarda dereceye giren sporcuların Atıcılık Milli Takımı'na dahil edileceğini aktaran Akgün, "Özellikle genç sporcularımızın atıcılık sporuna ilgisi çok büyük. Bu yılın ilk müsabakası ve bizim için çok önemli. Bizim olimpik takımımız mevcut. Atışlarda yurt dışı baraj puanlarını geçenler arasından mart ayında Macaristan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için milli takım sporcuları seçeceğiz ve Avrupa Şampiyonası'na göndereceğiz. Avrupa Şampiyonası'nın önemi olimpiyatlar için kota vermiş olması. Bizim amacımız olimpik takımın yanına birkaç sporcunun daha eklenmesidir. Avrupa Şampiyonası'ndan 1-2 kota alabiliriz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Organizasyon, 15 Ocak'ta sona erecek.