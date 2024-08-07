Mersin'de düzenlenen organizasyonda Türkiye Karate Şampiyonası ve milli takım seçmelerine katılacak sporcular belirlendi - Son Dakika
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Mersin'de düzenlenen organizasyonda Türkiye Karate Şampiyonası ve milli takım seçmelerine katılacak sporcular belirlendi

Mersin\'de düzenlenen organizasyonda Türkiye Karate Şampiyonası ve milli takım seçmelerine katılacak sporcular belirlendi

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Karate Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Ümit, Genç ve U-21 Karate İl Birinciliği sona erdi. Seçmeler sonucunda Mersin'i temsil edecek sporcular belirlendi.

07.08.2024 13:02
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Mersin'de düzenlenen organizasyonda Türkiye Karate Şampiyonası ve milli takım seçmelerine katılacak sporcular belirlendi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Karate Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen Ümit, Genç ve U-21 Karate İl Birinciliği sona erdi.

İl geneli 7 kulüpten 115 sporcunun katılımıyla çekişmeli mücadelelere sahne olan seçmeler sonunda Mersin'i 15-18 Ağustos arasında Sivas'ta yapılacak Ümit, Genç, U-21 Türkiye Karate Şampiyonası ve milli takım seçmelerine katılacak sporcular belirlendi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin'de düzenlenen organizasyonda Türkiye Karate Şampiyonası ve milli takım seçmelerine katılacak sporcular belirlendi - Son Dakika

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