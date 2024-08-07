Spor

Mersin'de düzenlenen organizasyonda Türkiye Karate Şampiyonası ve milli takım seçmelerine katılacak sporcular belirlendi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Karate Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen Ümit, Genç ve U-21 Karate İl Birinciliği sona erdi.

İl geneli 7 kulüpten 115 sporcunun katılımıyla çekişmeli mücadelelere sahne olan seçmeler sonunda Mersin'i 15-18 Ağustos arasında Sivas'ta yapılacak Ümit, Genç, U-21 Türkiye Karate Şampiyonası ve milli takım seçmelerine katılacak sporcular belirlendi. - MERSİN