Mersin'de Eylül Ayında Spor Dolu Etkinlikler - Son Dakika
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Mersin'de Eylül Ayında Spor Dolu Etkinlikler

Mersin\'de Eylül Ayında Spor Dolu Etkinlikler

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan spor etkinlikleri arasında Pro Beach Plaj Voleybolu, Uluslararası Briç Turnuvası ve Kilikya Ultra Maratonu yer alıyor.

02.09.2024 11:21  Güncelleme: 11:22
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Mersin Büyükşehir Belediyesince eylül ayında spor dolu etkinlikler düzenlenecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenecek olan uluslararası organizasyonlar arasında Pro Beach Plaj Voleybolu, Uluslararası Briç Turnuvası ile Kilikya Ultra Maratonu yer alıyor.

Pro Beach Tour'un her yıl düzenlenen Türkiye Serisinde yer alan Mersin, yine plaj voleyboluna ev sahipliği yapacak. 6-7-8 Eylül tarihlerinde yapılacak Bioderma Probeach Plaj Voleybolu Mersin Etabı ile Kızkalesi sahili voleybolla renklenecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Mersin Briç Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenecek olan 38. Uluslararası Briç Festivali ise 18-22 Eylül tarihleri arasında, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

Kilikya Ultra Maratonu ile yine tarih ve spor konuşulacak

Bu yıl 29 Eylül'de 3.'sü yapılacak olan Kilikya Ultra Maratonu ile yine Mersin'de tarih ve spor aynı anda konuşulacak. Türkiye Atletizm Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan maraton için kayıtlar başladı. Kızkalesi'nde yapılacak olan ve sadece internet üzerinden kayıtların alındığı maraton için son başvuru tarihi 23 Eylül.

8K, 15K, 33K, 33K Takım ve 56K olmak üzere 5 farklı kategoride yapılacak Kilikya Ultra Maratonu için gelen sporcular, tarihin içinde yarışacak. Erdemli ilçesinde yapılacak olan yarışmada sporcular; kültür, doğa ve spor turizminin birlikteliği ile sahilden tepelere, oradan da şehrin tarihi dokuları arasından geçerek köylere kadar ulaşan, limon ve portakal kokusu ile Mersin'in tarihi noktalarını tanıyabilecek. Sporcular ve meraklıları için bilgi https://mbbspor.org/ adresi üzerinden alınabilecek.

"8 büyük organizasyonun 3'ünü eylül ayı içerisinde yapıyoruz"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, eylül ayında yapılacak organizasyonlarla ilgili bilgi verdi. Yapılacak olan organizasyonların uluslararası boyutta olduğunu belirten Taşkın, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, çok büyük spor organizasyonları yapıyoruz. Bir yıl içerisinde 8 tane uluslararası organizasyonumuz var ki, bunların pek çoğu dünya çapında ve uluslararası federasyonların takvimlerinde olan organizasyonlar. 8 büyük organizasyonun 3 tanesini eylül ayı içerisinde yapıyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin'de Eylül Ayında Spor Dolu Etkinlikler - Son Dakika

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