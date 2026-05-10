Mersin\'de Galatasaray Şampiyonluğunu Kutladı

MERSİN'de Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlamaları için sokağa döküldü.

Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında ağırladığı Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Maçın bitmesi ile birlikte Mersin'de Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Galatasaray Meydanı'na akın eden taraftarlar, 'Şampiyon Galatasaray' sloganları attı. Galatasaray bayrakları ve meşalelerle kutlama yapan her yaştan taraftarlar, şehir merkezinde şampiyonluk turu attı. Gencinden, yaşlısına binlerce taraftarın doldurduğu Galatasaray Meydanı, karnaval yerine döndü. Şehir sarı-kırmızıya bürünürken, kutlamalar sakin geçti.

Meşale gösterilerine sahne olan kutlamalar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.