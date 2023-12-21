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Mersin'de 'Her Ay 1 Branş Projesi' kapanış etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de 'Her Ay 1 Branş Projesi' kapanış etkinliği düzenlendi

Mersin İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Her Ay 1 Branş Projesi' kapsamında düzenlenen kapanış etkinliği, Yenişehir ilçesinde gerçekleştirildi. Engelli çocukların katıldığı etkinlikte çeşitli oyunlar oynandı. Proje kapsamında bu yıl 35 bin kişiye ulaşıldığı belirtildi.

Mersin\'de \'Her Ay 1 Branş Projesi\' kapanış etkinliği düzenlendi
21.12.2023 - 17:17,
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Mersin İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce başlatılan "Her Ay 1 Branş Projesi"nin kapanış etkinliği düzenlendi.

Müdürlüğün açıklamasına göre, Valilik himayesinde hayata geçirilen projenin kapanış programı, Yenişehir ilçesindeki bir eğlence merkezinde yapıldı.

Etkinliğe katılan engelli çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, proje kapsamında bu yıl 35 bin kişiye ulaştıklarını belirtti.

Sporu teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydeden Demir, "Spor branşlarını okul, tesis, alışveriş merkezi, öğrenci yurdu ve halka açık alanlarda düzenlediğimiz etkinliklerle tanıttık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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