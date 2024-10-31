Mersin\'de Kadınlar Avrupa Volo Şampiyonası Başladı

Spor

Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, Mersin'de başladı.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğinde organize edilen şampiyonanın açılış töreni, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile birlikte Kadınlar Avrupa Volo Şampiyonası'nda 11 ülke ve bu ülkelerin takımlarının yarışacağını söyledi. Boccenin, diğer spor branşları içerisinde ilginin ve organizasyon sayısının giderek artığı bir branş olduğunu belirten Vali Pehlivan, "Bu bağlamda Mersin birçok branşta olduğu gibi boccede de merkez olma yolunda ilerliyor. Bugün, içinde bulunduğumuz bu tesis Akdeniz Oyunları için yapılmış olan bir tesistir. İlimizde Akdeniz Oyunları için çok sayıda tesis Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından inşa edilmiş durumdadır. Biz bu tesislerde hem ulusal hem uluslararası yarışmalara, şampiyonalara ev sahipliği yapıyoruz. Bu şampiyonalara ev sahipliğini yapmaktan dolayı da ziyadesiyle mutluluk duyuyoruz. Çünkü bu yarışmalar vesilesiyle hem Türkiye'mizin bütün vilayetlerinden gelen sporcular, takımlar oluyor hem de uluslararası müsabakalar vesilesiyle dünyanın her tarafından sporcuları, takımları, antrenörleri, hakemleri ve kafilelerin aileleri ilimizde misafir ediliyor" dedi.

"Mersinimiz bir spor şehri"

Mersin'in birçok yönüyle ön planda olan bir il olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, "Giderek gelişen yönlerimizden birisi de spor. Mersinimiz bir spor şehri. İlimizde 60'a yakın branşta 550 kulübümüz faaliyet gösteriyor. Toplam 215 bin lisanslı sporcumuz var. Ulusal ve uluslararası düzeyde başarıları olan sporcularımız, milli sporcularımız var. Bu branşlar içerisinde bocce branşında da yaklaşık 2 bin lisanslı sporcumuz var. Bu sayı da uyguladığımız projeler, yaptığımız çalışmalarla giderek artıyor. Bunlardan birisi, 'Her ay bir branş' tanıtımı projesi. Bu projeyle bütün branşların ilimiz genelinde her noktada tanıtımını yapma gayreti içerisindeyiz. Biz tanıtım yaptıkça da bütün branşlara yeni sporcular kazandırıyoruz. Yeni lisanslı sporcularımız oluyor. Bu sayede lisanslı sporcu sayımızı daha da artırıyoruz. Buraya ülkemiz dahil 11 ülkeden gelen sporcularımıza yarışmalarda başarılar diliyorum. Güzel müsabakalar gerçekleştirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı Mutlu Türkmen ise Toroslar Bocce Tesisi'nin çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirterek, böyle bir organizasyonun açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Avrupa Volo Federasyonu Başkanı Tomislav Curka, Dünya Volo Federasyonu Genel Sekreteri Pascal Fernandes ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz'ün de konuşma yaptığı programda, gösteriler yapıldı.

11 ülkeden 100 sporcu katılacak

Boccenin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde gerçekleşecek organizasyonda, röle karışık kategorilerinde erkek sporcular da ter dökecek. Şampiyonaya 11 ülkeden yaklaşık 100 sporcu katılıyor. - MERSİN