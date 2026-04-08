Mersin\'de Muaythai Şampiyonası İlk Gün Tamamlandı

Celal Er 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası, Mersin'de başladı.

Mersin'de düzenlenen Celal Er 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 380 sporcunun katıldığı şampiyonanın açılışı Edip Buran Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılışa, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, federasyonun kurucularından eski AK Parti Mersin Milletvekili Ali Er, hayatını kaybeden Celal Er'in eşi ve çocukları, antrenörler, sporcular ve hakemler katıldı.

Hasan Yıldız, şampiyonanın muaythai sporunun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Organizasyona katılan tüm sporculara, antrenörlere ve hakemlere teşekkür eden Yıldız, şampiyonanın yüksek rekabete sahne olacağını ifade etti.

Göksun Öz de şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Ali Er de kardeşi adına düzenlenen bu şampiyonanın büyük bir anlam taşıdığını aktararak, muaythai sporunun önemli bir gelişim gösterdiğini belirtti.

Şampiyonanın ilk gün müsabakalarında sporcular finale kalmak için mücadele etti.

En üst düzey sporcuların bir araya geldiği organizasyonda aynı zamanda milli takım seçmeleri yapılacak.

Şampiyona, 12 Nisan'da final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

