Mersin'de Rekor Katılım ile Havalı Silahlar Kupası

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Mersin'de düzenlenecek Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası'na, 734 sporcu katılım başvurusunda bulundu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde gerçekleştirilecek şampiyonaya rekor başvuru yapıldı.

Organizasyona 486'sı tabanca ve 248'i tüfek sporcusu olmak üzere toplam 734 atıcının başvuruda bulunmasıyla federasyon tarihinde ilke imza atıldı. Başvuru sayısının fazlalığı dolayısıyla yarışma serilerinin artışı ve poligon hedef sistemlerinin sayısı göz önüne alınarak, organizasyonun süresi bir gün uzatıldı.

Böylece Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası'nın, 17-23 Ocak tarihlerinde yapılmasına karar verildi.

Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisinin, Türkiye'ye atıcılık branşında ilk olimpiyat madalyasını kazandırmalarının ardından bu branşa ilgi artmıştı.