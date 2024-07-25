Mersin'den 5 milli sporcu Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Spor

Mersin'den 5 milli sporcu Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek

Akdeniz Oyunları ile önemli spor tesislerine kavuşan Mersin'de 5 milli sporcu, Paris'te yapılacak 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Mersin'deki milli sporcular, Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunlarında madalya almak için yarışacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, sporcuların başarılarını Paris'te göreceklerini ve büyük bir başarı beklediklerini belirtti.

25.07.2024 11:14
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Akdeniz Oyunları ile önemli spor tesislerine kavuşan "spor kenti" Mersin'de 5 milli sporcu, Paris'te yapılacak 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek.

Akdeniz Oyunları ile birçok branşta tesise sahip olan, ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapan Mersin'deki milli sporcular, Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunlarında madalya almak için yarışacak.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporculardan Ersu Şaşma atletizmde, Yusuf Dikeç atıcılıkta, Paris 2024 Paralimbik Oyunları'nda ise atletizmde Muhammet Khalvandi ile Muhammet Atıcı, teniste Ahmet Kaplan ter dökecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, AA muhabirine, kentte 53 tesiste 55 branşta faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Spor alanında yapılan çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını anlatan Demir, "Bugün sporcularımızın başarılarının meyvelerini hem Mersin hem de Türkiye olarak alıyoruz. Sporcularımızın başarılarını Paris'te göreceğiz." dedi.

Önemli organizasyona sporcu göndermenin gururunu yaşadıklarını belirten Demir, şöyle devam etti:

"Büyük başarı bekliyoruz. Sporcularımızla çok sık görüşürüz. Onlar da çok umutlular. Türk bayrağını dalgalandırmalarını bekliyoruz. Bu sporcularımız kentteki diğer sporculara rol model olacak. Heyecan ve sabırsızlıkla onlardan başarı bekliyoruz. Onların başarısı için her şeyi yapmaya hazırız. Spor alanında her geçen gün üzerine koyarak ilerliyoruz. Sporcularımız inşallah ülkemizin gururu olurlar, insanların yüzünü güldürürler."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mersin'den 5 milli sporcu Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek - Son Dakika

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