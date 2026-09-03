Mersin Erdemli'de 21. mahalleler arası futbol turnuvasında Tömük şampiyon oldu - Son Dakika
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Mersin Erdemli'de 21. mahalleler arası futbol turnuvasında Tömük şampiyon oldu

Mersin Erdemli\'de 21. mahalleler arası futbol turnuvasında Tömük şampiyon oldu
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Mersin Erdemli'de 37 takım ve bin 200'den fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasının finalinde Tömük, Hüsametli'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Finali binlerce taraftar izlerken, tribünlerin büyük bölümünü kadınlar doldurdu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde mahalleler arası düzenlenen futbol turnuvası finalini binlerce taraftar izledi. Tömük Mahallesi takımının şampiyonluğa uzandığı finalde taraftarların önemli bir bölümünü yine kadınlar oluştururken, yüzlerce taraftar ise karşılaşmayı tepelerden izledi.

Erdemli ilçesinde köy ve mahallelerin katılımıyla bu yıl 21. kez düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası Tömük-Hüsametli maçıyla tamamlandı. 37 takım ve bin 200'den fazla sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvanın şampiyonu Hüsametli'yi 2-1 mağlup eden Tömük oldu. Kaymakamlık, Erdemli Belediyesi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünün iş birliğinde Kayacı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvanın finalinde tribünlerin büyük bir kısmını kadınlar doldurdu. Tribünde yerlerini alan kadınlar sahadaki eşleri, çocukları, torunları ve akrabalarını maç boyunca alkışlayıp destek verdi. Turnuvanın şampiyonu Tömük olurken, ikinci Hüsametli, üçüncü Ayaş, en centilmen takım ise Koramşalı oldu. Turnuvada takımların kupa ve madalyaları Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Keskin tarafından takdim edildi.

70 yaşında torunlarıyla maç izlemeye gelen Nurşen Göküş, "Oğlum, torunum oynuyor, seyretmeye geldim. Desteklemeye geldim. Köylümüzü de desteklemeye geldim. İnşallah kazanırız, güle güle gideriz. Kazanmamak, ağlaya ağlaya gitmek de var. Top yuvarlak nereye gideceği belli olmaz" dedi.

Torunları ise anneanneleri ile birlikte maç izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Köylerini desteklemeye geldiklerini ifade eden diğer kadınlar da turnuvanın her yaz kendileri için büyük bir heyecan olduğunu, maçları ilgiyle takip ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin Erdemli'de 21. mahalleler arası futbol turnuvasında Tömük şampiyon oldu - Son Dakika

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