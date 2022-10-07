Asimetrik paralelde ise Sevgi Seda Kayışoğlu 12,800 puanla, Derin Tanrıyaşükür de 12,450 puanla Türkiye adına final hakkı yakalayan isimler oldu.

Paralel barda 15,150 puanla Ferhat Arıcan ve 14,200 puanla Sercan Demir de finalde mücadele etme hakkı elde etti.

Kaynak: AA

Ferhat Arıcan, Mersin, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı (2) - Son Dakika

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