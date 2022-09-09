TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankaraspor 'a 3-1'lik skorla mağlup olan Menemen Futbol Kulübü yarın evinde Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Sait Tuzcu görev yapacak. Teknik direktör Özden Töraydın,Ankaraspor yenilgisini Tarsu İdman Yurdu müsabakasında telafi edeceklerini belirterek taraftardan destek istedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Mersin haberi! Menemen FK evinde Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak - Son Dakika

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