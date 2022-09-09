Mersin haberi! Menemen FK evinde Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak - Son Dakika
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Mersin haberi! Menemen FK evinde Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak

09.09.2022 10:51
Mersin haberi! Menemen FK evinde Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak

Mersin yerel spor haberine göre TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankaraspor'a 3-1'lik skorla mağlup olan Menemen Futbol Kulübü yarın evinde Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankaraspor'a 3-1'lik skorla mağlup olan Menemen Futbol Kulübü yarın evinde Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Sait Tuzcu görev yapacak. Teknik direktör Özden Töraydın,Ankaraspor yenilgisini Tarsu İdman Yurdu müsabakasında telafi edeceklerini belirterek taraftardan destek istedi.

Geçen sezon sarı-lacivertlilerde forma giyen Muhammet Himmet Ertürk, transferin son gününde Karacabey Bld, Sinan Akgöl ise Kırklarelispor'la anlaştı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaraspor, Menemen, Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin haberi! Menemen FK evinde Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin haberi! Menemen FK evinde Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak - Son Dakika
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