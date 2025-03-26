Mersin İdmanyurdu Giresunspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
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Mersin İdmanyurdu Giresunspor'u 4-0 Yendi

Mersin İdmanyurdu Giresunspor\'u 4-0 Yendi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Mersin İdmanyurdu, Giresunspor'a karşı 4-0'lık galibiyet elde etti.

26.03.2025 16:20
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Giresunspor, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu konuk etti. Karşılaşma Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Çotanak

Hakemler: Yakup Özhan, İsmail Semih İleri, Mustafa Soner Yüce

Giersunspor: Göktan, Ahmet Lütfi, Ertuğrul (Furkan Arda dk. 80), Şenel Hami (Gökmen dk. 86), Ali Emirhan, Muhammet, Barış, Alperen (Emirhan dk. 46), Emre (Arda Kılıç dk. 69), Mehmet, Furkan (Arda Cebeci dk. 86)

Yedekler: Ahmet Taha, Ömer Asaf, Fatih, Ahmet

Teknik Direktör: Adil Tozlu

Yeni Mersin İdmanyurdu: Mücahit, Ender, Furkan (Uğur dk. 69), Muhammet Ali (Serkan dk. 86), Oğuzhan (Zeynullah dk. 86), Ümit Yasin, Alper, Cuma (Mustafa dk. 31), Atakan, Özgür, Umut (Muhammet dk. 69)

Yedekler: Kurtuluş, Birol, İsa, Berat Can, Gökcan

Teknik Direktör: Ahmet Cingöz

Goller: Furkan Güneş (dk. 1), Cuma Menize (dk. 10), Uğur Can (dk. 81 ve 90+1) (Yeni Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Alper Uludağ (Yeni Mersin İdmanyurdu), Arda Kılıç (Giresunspor) - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin İdmanyurdu Giresunspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin İdmanyurdu Giresunspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
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