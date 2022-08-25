Toroslar'da Zafer Haftası, karakucak güreşleriyle şenlenecek - Son Dakika
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Toroslar'da Zafer Haftası, karakucak güreşleriyle şenlenecek

25.08.2022 15:01
Toroslar'da Zafer Haftası, karakucak güreşleriyle şenlenecek

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği karakucak güreşleri, 29 Ağustos'ta Soğucak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gözne Mahallesi'nde yapılacak.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği karakucak güreşleri, 29 Ağustos'ta Soğucak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gözne Mahallesi'nde yapılacak.

Ünlü sanatçılar Kıraç, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut konserleriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutlayacak olan belediye, ata sporu güreşi bu yıl da Zafer Haftası'nda Mersinlilerle buluşturacak. Toroslar Belediyesinin Soğucak ve Gözne mahallelerinde 2 gün üst üste organize edeceği karakucak güreşleri, 29 Ağustos Pazartesi günü Soğucak güreş alanında saat 14.00'da başlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katılacağı müsabakalar minikler, yıldızlar ve büyükler kategorisinde gerçekleştirilecek. Türk güreşinin efsane isimlerinin de yer alacağı etkinliğin ikincisi ise 30 Ağustos Salı günü Zafer Bayramı'nda Gözne Güreş Alanında saat 14.00'da yapılacak. Sporcular er meydanına çıkarak, atalarımızın destansı zaferi anısına mücadele edecek. Güreş müsabakalarında kategorilerinde dereceye girenlere madalya ve para ödülü verilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 7'den 70'e tüm hemşehrilerini müsabakaları izlemeye davet etti. 30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirecekleri güreş müsabakalarına katılacak tüm sporculara başarılar dileyen Yılmaz, amaçlarının ata sporu güreşi gençlere sevdirmek olduğunu belirterek, "Hem zaferimizi kutluyoruz hem de ata sporumuzu yaşatıyoruz. Ağustos ayı, Türk'ün zafer ayıdır. Ünlü sanatçılarımızın sahne alacağı konserlerimizin yanı sıra 2 gün üst üste düzenleyeceğimiz güreş müsabakalarıyla Zafer Haftası'nı halkımızla birlikte coşkuyla kutlayacağız. Şanlı zaferimizin gururunu hep birlikte taçlandırmak üzere tüm halkımızı etkinliklerimize bekliyoruz. Bundan 100 yıl önce birlik ve beraberlik içerisinde kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Zafer Haftası, Toroslar, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Toroslar'da Zafer Haftası, karakucak güreşleriyle şenlenecek - Son Dakika

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