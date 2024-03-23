Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü Süper Lig\'e Yükseldi

Ampute Futbol 1. Lig'de mücadele eden Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, 13. hafta mücadelesinde Adana Ampute Spor Kulübü'nü 9-4'lük skorla mağlup etti ve Süper Lig'e yükseldi.
Toroslar Suni Çim Sahada Adana Ampute Spor Kulübü ile evinde karşılaşan Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, rakibini 9-4 mağlup etti. Bu skorla birlikte bitime 1 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Olimpik Yetenekler Spor Kulübü 28 puan ile ligdeki liderliğini sürdürdü.
Maçın ardında temsili kupa töreni gerçekleştirilirken, Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü futbolcu, yönetim ve teknik heyeti Süper Lig'e yükselme kupası ve madalyalarını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Alpaslan Erkoç'tan aldı.
Alpaslan Erkoç: "A Milli Futbol Takımımız Almanya'da, biz de Fransa'da Avrupa Şampiyonu olacağız"
Mersin'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, Olimpik Yetenekler Spor Kulübü'nün bir üst lige yükselmesi ve Mersin ilini önümüzdeki sezon Süper Lig'de temsil edecek olması nedeniyle tebrik ederek, başarılar diledi.
Ligin gelecek hafta tamamlanacağını hatırlatan Erkoç, "Önümüzdeki pazar günü ligi bitirmiş oluyoruz. Sonra doludizgin bir biçimde biliyorsunuz malum son dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızın Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için kamplara gideceğiz. En büyük hedefimiz iki aylık kamp sürecini en güzel şekilde sürdürerek Türkiye Futbol Milli Takımımız Almanya'da, biz de Fransa'da Avrupa Şampiyonu olacağız" dedi.
Ali Yanaç: "2018'den bu yana bu günü bekliyorduk"
Olimpik Yetenekler Spor Kulübü Başkanı Ali Yanaç da, "İnandık, çalıştık, başardık ve kazandık. 2018'den bu yana bugünü bekliyorduk. Önce 2. Lig'de sonra 1. Lig'de mücadele ettik. En sonunda şampiyonlar ligi olan Süper Lig'e yükselmenin gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.
Bundan sonraki hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunu belirten Başkan Yanaç, "İlk hedefimiz Türkiye Kupası olacak çünkü Süper Lig'e çıkan iki takım ile Süper Lig'den takımlarla birlikte toplam 8 takımla Türkiye Kupası oynanıyor. Amacımız Türkiye Kupası'nı almak. İyi transferler yaparak öncelikle Türkiye Kupası'nı almak, sonraki hedefimiz de Süper Lig'de şampiyon olmak" ifadelerini kullandı.
Ali Yanaç ayrıca yabancı oyuncuları da bünyelerinde bulundurmanın takıma güç kattığının altını çizdi. Takımda Mısır'dan iki, Gambiya'dan da 1 oyuncu bulundurduklarına dikkat çeken Yanaç, "Gambiya'lı oyuncumuz Boubacar bu sene aynı zamanda en iyi kanat oyuncusu ödülünü de aldı. Sadece Süper Lig'e çıkmanın değil, sporcumuzun ligdeki başarısının da mutluluğunu yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.
Futbolcular, Süper Lig'e ilk kez yükselmenin mutluluğunu yaşadı
Maçı kazanmanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Olimpik Yetenekler Spor Kulübü Kaptanı Salih Selvi, "9-4'lük bir skorla Adana Ampute Spor Kulübü'nü devirmiş olduk. Takımıma teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen tüm taraftara, yöneticilerimize ve federasyon başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Süper Lig düşünsün diyorum bundan sonra" değerlendirmesinde bulundu.
Futbolculardan Kenan Salman ise, "4 yıldır ampute futbol oynuyorum. Güzel bir başarı oldu. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma, yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Bize desteklerinden ve buraya geldiklerinden dolayı herkese teşekkür ederim" dedi. - MERSİN
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