Mersin spor: Bursaspor Tarsus İdman Yurdu maçı biletleri bugün satışa çıkıyor - Son Dakika
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Mersin spor: Bursaspor Tarsus İdman Yurdu maçı biletleri bugün satışa çıkıyor

07.10.2022 10:22
Mersin spor: Bursaspor Tarsus İdman Yurdu maçı biletleri bugün satışa çıkıyor

Mersin haberi: Bursaspor'un pazar akşamı saat 18.30'da oynayacağı Tarsus İdman Yurdu maçının biletleri bugün saat 11.00'de satışa çıkıyor.

Bursaspor'un pazar akşamı saat 18.30'da oynayacağı Tarsus İdman Yurdu maçının biletleri bugün saat 11.00'de satışa çıkıyor. Fiyatlar 30 TL ile 250 TL arasında değişiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında oynanacak Bursaspor - Tarsus İdman Yurdu maçının biletleri bugün itibariyle çıkıyor. 9 Ekim Pazar günü saat 18.30'da oynanacak olan mücadelenin biletleri saat 11.00'de taraftarın alımına açılacak. Fiyatlar en ucuz 30 TL, en pahalı ise 250 TL olarak belirlendi.

Bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Kale Arkası Tribünü: 30.00 TL

Doğu Üst Tribünü: 50.00 TL

Doğu Alt Tribünü: 60.00 TL

Batı Alt Tribünü: 100.00 TL

VIP 1. Balkon Tribünü: 150.00 TL

1963Tribünü: 250.00 TL

Misafir Tribünü: 30.00 TL - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursaspor, Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin spor: Bursaspor Tarsus İdman Yurdu maçı biletleri bugün satışa çıkıyor - Son Dakika

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