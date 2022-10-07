TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında oynanacak Bursaspor - Tarsus İdman Yurdu maçının biletleri bugün itibariyle çıkıyor. 9 Ekim Pazar günü saat 18.30'da oynanacak olan mücadelenin biletleri saat 11.00'de taraftarın alımına açılacak. Fiyatlar en ucuz 30 TL, en pahalı ise 250 TL olarak belirlendi.

Kaynak: İHA

Bursaspor, Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Mersin spor: Bursaspor Tarsus İdman Yurdu maçı biletleri bugün satışa çıkıyor - Son Dakika

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