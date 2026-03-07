Mersin Spor, Fenerbahçe Beko ile Karşılaşıyor

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe Beko ile mücadele edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada, hakemler Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar görev yapacak.
Fenerbahçe Beko, sezonda 38 puanla 2. sırada yer alırken Mersin ekibi, 28 puanla 11. basamakta bulunuyor.
