Mersin Spor, Galatasaray\'ı Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Mersin Spor, konuk ettiği Galatasaray'ı 89-73'lük skorla mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu
Mersin Spor Kulübü: Olaseni 13, Cobbs 9, Pineiro 12, Cruz 19, Canberk Kuş 3, Efianayi 14, Kartal Özmızrak 14, Magnay 3, Emre Tanışan 2
Başantrenör: Can Sevim
Galatasaray: Young 2, Wallace 2, Palmer 13, Delgado 1, Göksenin Köksal 11, Cummings 9, Blumbergs 5, Izundu 23, Buğrahan Tuncer 4, Samet Geyik 3
Başantrenör: Yakup Sekizkök
1. Periyot: 30-23 (Mersin Spor lehine)
Devre: 50-44 (Mersin Spor lehine)
3. Periyot: 71-59 (Mersin Spor lehine) - MERSİN
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