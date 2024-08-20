Mersin Spor, Gökhan Yazıcıoğlu ile yeniden anlaştı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, 33 yaşındaki uzun forvet Gökhan Yazıcıoğlu ile yeniden anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon da kadroda yer alan oyuncuyla bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Takımımız tecrübeli oyuncumuz Gökhan Yazıcıoğlu ile yeniden anlaşmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze, tecrübeli oyuncumuza hayırlı olmasını diler, zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini ve başarılarımızı hep birlikte kutlamayı temenni ederiz." denildi.