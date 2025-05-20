Mersin Spor Kulübü, Basketbol Süper Ligi'nde Play-off'a Kaldı - Son Dakika
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Mersin Spor Kulübü, Basketbol Süper Ligi'nde Play-off'a Kaldı

Mersin Spor Kulübü, Basketbol Süper Ligi\'nde Play-off\'a Kaldı

Mersin Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin normal sezonunu 105-89'luk Derece ile Darüşşafaka'yı yenerek tamamladı ve play-off'a kalmayı başardı. MSK, elde ettiği başarılarla Mersin'i Avrupa'da temsil etme hakkı kazandı.

20.05.2025 14:26  Güncelleme: 14:31
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Darüşşafaka'yı 105-89 yenerek play-off'a kalan Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, Mersin'i Avrupa'da temsil etmeye de hak kazandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 Asım Pars Sezonu'nun son haftasında Darüşşafaka'yı 105-89 yenerek play-off'a kalan MSK Erkek Basketbol Takımı, sezon içerisinde yakaladığı başarılar ile Mersin'i Avrupa'da temsil etmeye hak kazandı. Rakiplerine nazaran oldukça mütevazı bir bütçe ile Süper Lig'deki ilk yılında başarılı bir grafik çizen MSK, sezon başında kulüp yöneticileri ve teknik ekibin ortaya koyduğu hedeflerin çok üstünde bir başarıya imza attı.

Süper Lig'deki ilk senesine 'Hedef play-off' parolası ile başlayan Mersin ekibi, topladığı 46 puanla normal sezonu 6. sırada tamamladı. Süper Lig'e çıktığı ilk sezonunda play-off'a kalma, Türkiye Kupası play-off'una kalma ve Avrupa kupalarına katılma gibi birbirinden önemli hedeflere ulaşan MSK, erkek basketbolda Mersin'i Avrupa'da ilk kez temsil edecek olma ünvanını da elde etti.

"Play-off'ta olmayı hak ettik"

Sezon boyunca bu hedef için mücadele ettiklerini vurgulayan MSK Başantrenörü Can Sevim, "Mücadelemizin karşılığını aldık. Doğrudan play-off'tayız. Zaman zaman zor günler yaşadık, kötü mağlubiyetler aldık ama oyuncularımız her seferinde ayağa kalkmasını ve sahada canla başla mücadele etmesini bildiler. Gerçekten play-off'ta olmayı hak ettik" diye konuştu.

"En büyük teşekkür taraftarlarımıza"

Takımın elde ettiği başarıda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başta olmak üzere, kulüp başkanı Berkay Üstündağ ve Asbaşkan Doğukan Uyan olmak üzere tüm yöneticilerin desteğinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Sevim, "Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yardımcılarımdan malzemecimize kadar herkesin büyük emeği oldu ama en büyük teşekkür taraftarlarımıza. Bizi burada hiçbir maç yalnız bırakmadılar. En iyi desteği her zaman sağladılar. Biz de onlar için elimizden gelenin en iyisini yaptık" diye konuştu.

"Şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız"

Artık play-off eşleşmesini bekleyeceklerini dile getiren Sevim, "A. Efes - Beşiktaş maçının sonucuna göre kiminle eşleştiğimizi göreceğiz ve hazırlıklara başlayacağız. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapıp şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin Spor Kulübü, Basketbol Süper Ligi'nde Play-off'a Kaldı - Son Dakika

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