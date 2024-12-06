Mersin Spor Kulübü, Büyükçekmece Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Mersin Spor Kulübü, Büyükçekmece Maçına Hazırlanıyor

Mersin Spor Kulübü, Büyükçekmece Maçına Hazırlanıyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü, yarın İstanbul'da oynanacak Onvo Büyükçekmece maçına galibiyet hedefiyle yoğun bir şekilde antrenman yaparak hazırlanıyor. Başantrenör Can Sevim ve oyuncular, kritik maç öncesinde moral ve motivasyonu yüksek tutuyor.

06.12.2024 12:11  Güncelleme: 12:17
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TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK), yarın İstanbul'da oynanacak Onvo Büyükçekmece maçına hazırlanıyor. Büyükçekmece Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşma öncesi Mersin ekibi antrenmanlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Oyuncular, İstanbul deplasmanında galibiyet hedefiyle çalışmalarını yoğun bir şekilde yaparken, moral ve motivasyonlarını yüksek tutuyor. Servet Tazegül Spor Salonu'nda sıkı bir şekilde antrenman yapmayı sürdüren MSK oyuncuları, Büyükçekmece maçına, hem galibiyet hem de ligdeki sıralamasını güçlendirme adına büyük bir odakla hazırlanıyor.

MSK Başantrenörü Can Sevim, deplasman maçına sıkı bir hazırlık sürecinde olduklarını belirterek, "Bizim için çok önemli ve kritik bir maça çıkacağız. Tüm takım olarak bunun farkındayız. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Deplasmanda karşılaşacağımız Çekmece maçını kazanarak tekrar bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bunu da başarabilecek hem güce hem kararlılığa sahibiz. O maçı kazandıktan sonra yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

MSK oyuncusu Tevfik Akdamar, Büyükçekmece maçına çok iyi hazırlandıklarını anlatarak, "Bu hafta Büyükçekmece deplasmanında gidiyoruz. Zor bir fikstürden çıktık. Çok iyi antrenman yapıyoruz. Çok iyi bir takımız. Her şeyden önce takım içerisinde çok iyi arkadaşlığımız var. Eğer ki sahaya istediklerimizi bu hafta yansıtabilirsek Mersin'e galibiyetle dönebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Oyunculardan Canberk Kuş ise önlerinde birçok hedef maçlarının olduğunu kaydederek, "Cumartesi günü İstanbul'da Büyükçekmece ile oynayacağız. Umarım galibiyet serisine tekrar orada başlayacağız. Gayet sıkı çalışıyoruz. Zaten koçumuz ve staffımız bizi gayet iyi hazırlıyor her maça hazırladıkları gibi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mersin Spor Kulübü, Büyükçekmece Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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