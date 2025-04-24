Mersin Spor, Tofaş\'la Zorlu Deplasmanda Karşılaşacak

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve elde ettiği galibiyetler ile taraftarının yüzünü güldüren Mersin Spor , 27'nci hafta mücadelesinde deplasmanda Tofaş ile karşılaşacak.

Bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda 2 kez mağlup ettiği Tofaş'a bu kez deplasmanda konuk olacak olan Mersin Spor, güçlü rakiplerini bir kez daha yenerek play-off'a kalma yolunda yara almak istemiyor. Ligde kalan 4 maçın tamamını kazanmak istediklerini söyleyen başantröner Can Sevim, "Artık kalan maçta yapabildiğimizin en iyisini yapmak ve alabildiğimiz maksimum derecede galibiyet almak istiyoruz. Bu, doğrudan play-off'a girip girmeyeceğimizi belli edecek. Tofaş maçı bunlardan sadece bir tanesi. Bizim için artık bu saatten sonra kiminle veya nerede oynadığımızın bir farkı olmaması lazım. Her maçı kazanmaya çalışıp maksimum galibiyet almalıyız ki direkt play-off'a girebilelim veya 7'nci sıradan play-in'deki avantajımızı kaybetmeyelim" diye konuştu.

Rakiplerinin ligin güçlü takımlarından birisi olduğunu belirten Justin Cobbs ise iyi bir takıma karşı oynayacak olduklarının bilinci ile hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Sonuçta bugüne kadar 16 galibiyetleri var. Play-off için elimizden geleni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta alınan Yalovaspor galibiyetinin takımı yukarı çekme adına çok önemli olduğuna dikkat çeken Canberk Kuş ise "Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Evimizde çok önemli bir galibiyet aldık. Her ne kadar Yalova ligin dibinde olsa da bizi yukarıya çekecek bir galibiyetti. Tofaş deplasmanına motive gitmek istiyoruz ve bu motivasyonu da Yalova galibiyetinden aldığımızı düşünüyorum. Tofaş zorlu bir rakip. Her deplasman zordur. Hafta sonu da zor bir maç olacaktır ama biz hazırız" şeklinde konuştu.

27 Nisan günü Bursa'da Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.