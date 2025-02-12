Basketbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mersin Spor Kulübü sahasında karşılaştığı Tofaş'ı 101-95 yenerek yarı finale çıktı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Edis
Mersin Spor Kulübü: Cobbs 27, Efianayi 21, Emre Tanışan 10, Cruz 16, Kairys 6, Olaseni 14, Pinerio, Kartal Özmızrak 3, Canberk Kuş 4
Başantrenör: Can Sevim
Tofaş: Reed 23, Perez 17, Yiğitcan Saybir 22, Trifunovic, Pasecniks 4, Bankston 7, Tolga Geçim 15, Özgür Cengiz 6, Gauzin 1, Berk Demir
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 24-23 (Mersin Spor lehine)
Devre: 45-43 (Mersin Spor lehine)
3. Periyot: 74-70 (Mersin Spor lehine) - MERSİN
Son Dakika › Spor › Mersin, Tofaş'ı Eleyerek Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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