Mersin, Türkiye Kupası İçin Darüşşafaka\'yı Bekliyor

Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı'nda hedef, yarın oynayacağı Darüşşafaka maçını kazanarak Türkiye Kupası'na katılmak.

Zorlu deplasman öncesi hazırlıklarını tamamlayan Carettalar da moral ve motivasyonun yüksek olduğu gözlemlenirken, Başantröner Can Sevim oyuncularına güvendiğini ve sahadan galip ayrılacaklarına inandığını vurguladı.

"Türkiye Kupası'nda yerimizi almak istiyoruz"

Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenman sonrasında açıklama yapan Sevim, son 3 maçı kazanmış olmanın kendileri için önemli bir avantaj ve moral sağladığını belirterek, "Bizim açımızdan çok önemli olan 3 maçı kazandık arka arkaya. Sıralamada üstümüzde olan 3 rakibi yenerek Türkiye Kupası için şansımızı gerçekten çok büyük oranda artırdık. Geldiğimiz noktada Darüşşafaka maçını da kazanarak diğer hiçbir sonuca bakmadan Türkiye Kupası'nda yerimizi almak istiyoruz. Bu doğrultuda hazırlıklarımıza hiç vakit kaybetmeden başladık ve maça en iyi şekilde konsantre olarak çıkmış olacağız" dedi.

Oyuncuların morali yüksek

Takım içerisinde moral ve motivasyonun yüksek olduğunu söyleyen oyunculardan Canberk Kuş ise zorlu bir maç olacağının bilincinde olduklarını belirterek, "Takımımızın motivasyonu Darüşşafaka maçına girerken çok yüksek. Mücadeleyi kazandığımız an direk Türkiye Kupası'nda olacağımız için takımda iyi bir hava var açıkçası. Herkes gayet motive bir durumda, zorlu bir maç olacak. Her ne kadar ligin dibinde bir takımla oynuyor olsak da Darüşşafaka deplasmanı her zaman çok zordur. İyi hazırlandık, iyi bir maç olacağını düşünüyorum" diye konuştu. - MERSİN